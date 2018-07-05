ФОТОРЕПОРТАЖ: Дни культуры Украины открылись в Минске во Дворце Республики

Торжественное открытие Дней культуры состоялось 5 июля в Минске во Дворце Республики. На его сцене выступили Национальный заслуженный академический ансамбль танца Украины им. П.Вирского, популярные эстрадные исполнители Иво Бобул, Ленара Османова, Злата Огневич, Тина Кароль, Олег Винник, группы Luiku и "Гетман". В фойе Дворца Республики экспонировалась выставка народных промыслов.

Большая концертная программа с участием популярных артистов из Украины стала в этом году одной из отличительных особенностей праздника "Купалье" ("Александрия собирает друзей"). Официальную делегацию Украины возглавляет государственный секретарь Министерства культуры Украины Ростислав Карандеев.

Фото Геннадия Жинкова