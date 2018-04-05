ФОТОРЕПОРТАЖ: Гала–концерт закрытия Международного межвузовского фестиваля современного танца в Витебске

5 апреля в Витебске прошел гала-концерт закрытия VIII Международного межвузовского фестиваля современного танца "Сделай шаг вперед".
Организаторами фестиваля выступили УО "Витебская ордена "Знак Почета" государственная академия ветеринарной медицины" при поддержке Федерации профсоюзов Беларуси и Общественного объединения "Белорусский республиканский союз молодежи".
Фото Александра Хитрова.
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