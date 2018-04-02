ФОТОРЕПОРТАЖ: Международный межвузовский фестиваль современного танца открылся в Витебске

2 апреля на сцене Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа состоялось торжественное открытие VIII Международного межвузовского фестиваля современного танца "Сделай шаг вперед".

Участниками хореографического форума, который продлится до 5 апреля, станут более 300 танцоров из вузов Беларуси, России, Казахстана и Украины. Организаторами фестиваля "Сделай шаг вперед!" выступают УО "Витебская ордена "Знак Почета" государственная академия ветеринарной медицины" при поддержке Федерации профсоюзов Беларуси и Общественного объединения "Белорусский республиканский союз молодежи".

Фото Александра Хитрова.