ФОТОРЕПОРТАЖ: Международный вишневый фестиваль стартовал в Глубоком

Международный "Вишневый фестиваль" проходит в Глубоком. В его программе театрализованное представление, этновечеринка, конкурс баянистов, регистрация брака "Вишневая свадьба", концерт зарубежных коллективов, праздничное шествие с участием Вишневой королевы, торжественное открытие ее собственной резиденции и многое другое.

Организаторы мероприятия - Витебский облисполком и Глубокский райисполком.

Фото Александра Хитрова