ФОТОРЕПОРТАЖ: Международный вишневый фестиваль стартовал в Глубоком

Международный "Вишневый фестиваль" проходит в Глубоком. В его программе театрализованное представление, этновечеринка, конкурс баянистов, регистрация брака "Вишневая свадьба", концерт зарубежных коллективов, праздничное шествие с участием Вишневой королевы, торжественное открытие ее собственной резиденции и многое другое.
Организаторы мероприятия - Витебский облисполком и Глубокский райисполком.
Фото Александра Хитрова
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