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ФОТОРЕПОРТАЖ: "Ночь в метро" - необычный концерт прошел в Минске
Культура
14.10.2018 | 08:54
Фото Максима Гучека
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Теги
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Минск
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Пресс-конференция
Ольга Прудникова,
Михаил Малашенко,
Ия Малкина,
Сергей Щербаков,
Григорий Бондарев
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Круглый стол
Геннадий Давыдько,
Ольга Левко,
Василий Воронин,
Степан Темушев,
Денис Дук
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