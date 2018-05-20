ФОТОРЕПОРТАЖ: Православные верующие празднуют явление Жировичской иконы Божией Матери

Православные верующие сегодня празднуют явление Жировичской иконы Божией Матери - одной из наиболее почитаемых святынь Беларуси. Икона находится в Успенском соборе Жировичского монастыря и считается покровительницей Беларуси.

Изображенная чудесным образом на граните, величиной всего несколько сантиметров, опаленная пожаром, чуть треснувшая от огня и времени, святая икона - истинный образ Пречистой Девы Марии. Святыня почитается православной и греко-католической церквями как чудотворная и входит в число ста самых значимых и почитаемых православных образов мира.

20 мая с раннего утра в храмах обители монастыря совершаются Божественные литургии. После поздней Божественной литургии крестный ход с чудотворной иконой из Успенского собора направляется к Явленскому храму, возле которого совершается молебен с акафистом Божией Матери.

Фото Леонида Щеглова