ФОТОРЕПОРТАЖ: Представители семи стран принимают участие в пасхальном фестивале "Радость"

Международный пасхальный фестиваль "Радость" открылся 22 марта в Минске. Фестиваль объединяет духовную, культурную, детскую и благотворительную программы.

Представлена выставка-ярмарка изделий монастырей и храмов из Беларуси, России, Сербии, Украины, Молдовы, Черногории, Греции. Фестиваль проходит по благословению Митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси в столичном Дворце искусств по 1 апреля.

Фото Оксаны Манчук

На пасхальном фестивале

Сестра Алевтина

На пасхальном фестивале

Дети играют в игровой комнате.

На пасхальном фестивале

Анастасия Бастицкая и Алена Иванская

На пасхальном фестивале

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси

Детский хор

На пасхальном фестивале