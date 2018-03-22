ФОТОРЕПОРТАЖ: Представители семи стран принимают участие в пасхальном фестивале "Радость"

Международный пасхальный фестиваль "Радость" открылся 22 марта в Минске. Фестиваль объединяет духовную, культурную, детскую и благотворительную программы.
Представлена выставка-ярмарка изделий монастырей и храмов из Беларуси, России, Сербии, Украины, Молдовы, Черногории, Греции. Фестиваль проходит по благословению Митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси в столичном Дворце искусств по 1 апреля.
Фото Оксаны Манчук
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4088 BYN
|2.403 BYN
|2.41 BYN
|USD
|1.9483 BYN
|1.95 BYN
|1.953 BYN
|RUB
|3.4285 BYN
|3.415 BYN
|3.428 BYN