ФОТОРЕПОРТАЖ: Гала-концерт фестиваля "Витебский листопад-2018"

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гала-концерт участников XXXII Открытого фестиваля авторской песни, поэзии и визуальных искусств "Витебский листопад-2018" прошел 20 октября в Витебске. Он собрал музыкантов, поэтов и перформеров из девяти стран. Организатором фестиваля выступил центр культуры "Витебск" при поддержке Витебского горисполкома.-0-
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