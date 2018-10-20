ФОТОРЕПОРТАЖ: Гала-концерт фестиваля "Витебский листопад-2018"

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гала-концерт участников XXXII Открытого фестиваля авторской песни, поэзии и визуальных искусств "Витебский листопад-2018" прошел 20 октября в Витебске. Он собрал музыкантов, поэтов и перформеров из девяти стран. Организатором фестиваля выступил центр культуры "Витебск" при поддержке Витебского горисполкома.-0-

Фото Александра Хитрова

Выступает ансамбль "Шанс" Березинского биосферного заповедника.

Выступает Виктор Пахомчик (Беларусь).

Леонид Александров из Витебска

Анна Скоробогатько из России

Светлана Антонова (Россия)

Александр Дорожинский (Россия)

Валерий Мурычин из Молодечно

Павел Соловьев из Гродно

Тимофей Чистяков (Витебск)

Марина Крутова (Россия)