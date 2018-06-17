ФОТОРЕПОРТАЖ: Большой британский фестиваль в Минске завершился вечеринкой от лондонского клубного бренда

Первый Большой британский фестиваль, который состоялся в историческом центре Минска, завершился вечеринкой от лондонского клубного бренда Ministry of Sound.
Открылось мероприятие выступлением барабанщиков Melodians Steel Orchestra, кавер-бэнда Somethin' Regenerated с хитами The Rolling Stones, The Beatles, Oasis, The Clash и певицы Шан Эванс, которая раньше принимала участие в группе Kosheen.
Организаторы не забыли про угощения и напитки. На площади Свободы открылся первый в Беларуси британский фудкорт: 17 выездных кафе и ресторанов приготовили традиционные фиш-энд-чипс, мясные пироги, ростбифы, клубнику со сливками и английский чай. На улице Зыбицкой возвели рекордную для Беларуси барную стойку длиной более 60 м. Импровизированный британский паб на открытом воздухе принимал посетителей до поздней ночи.
Автолюбители смогли во время фестиваля посетить салон, где презентовали новенькие Jaguar, Bentley, Range Rover и Mini. Свои технические достижения показали компании Perkins Engines и JCB, мировые лидеры по производству машин и оборудования. На главной сцене состоялся показ мод от Дэвида Лонгшоу, в прошлом дизайнера Alberta Ferretti и модного дома Max Mara.
Посольство Великобритании при поддержке Мингорисполкома выступило организатором мероприятия.
Фото Максима Гучека
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