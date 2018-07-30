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Фотовыставка расскажет историю Дома-музея I съезда РСДРП

Культура 30.07.2018 | 12:58

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Историю Дома-музея I съезда РСДРП представит выставка "Дом на Захарьевской", сообщили БЕЛТА в музее.

Посетители смогут ознакомиться с фотографиями, запечатлевшими исторические моменты из жизни Дома-музея, книгами, периодическими изданиями и другими материалами, имеющими отношение к его истории.

Музей в марте 2018 года отметил 95-летие со дня своего открытия, а также 120-летие с момента проведения I съезда РСДРП. На протяжении многих лет Дом-музей является одним из самых знаковых туристических объектов г.Минска, ставшим свидетелем многих исторических событий, охвативших почти вековой период жизни города и страны.

За годы существования музея его посетили многочисленные делегации и политические деятели разных стран, среди которых кубинский лидер Фидель Кастро, Генеральный секретарь Центрального комитета Компартии Югославии Иосиф Броз Тито и многие другие, оставив свои впечатления в гостевых книгах.

Дом-музей отражен на фотографиях, выполненных профессиональными фотографами и простыми туристами. О нем писали статьи журналисты различных газет, о его истории печатались книги и брошюры, издавались открытки и т.п.

Дом на Захарьевской улице (сейчас - это проспект Независимости) стал не только местом проведения эпохального события в жизни Минска, но и туристическим символом города.

Выставка в филиале Национального исторического музея Республики Беларусь "Дом-музей I съезда РСДРП" будет проходить с 2 по 12 августа.-0-

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Теги
выставка, музей, фотография
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