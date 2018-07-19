Французскую романтическую комедию покажут в Верхнем городе 21 июля

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французскую романтическую комедию покажут 21 июля на открытом воздухе в историческом центре Минска, сообщили БЕЛТА в Мингорисполкоме.

Сеть кинотеатров "КиноМинска" при поддержке Мингорисполкома с 9 июня возобновила еженедельные вечерние показы кино по проекту Open Air Cinema. Место встречи - дворик отеля "Монастырский", начало сеансов в 21.30.

В субботу, 21 июля, зрителям представят французскую романтическую комедию режиссера Шарля Немеса "Отель романтических свиданий". Главная героиня Элис молода, красива, занимается любимым делом. Потеряв мужа несколько лет назад, она так и не смогла найти мужчину, который сделал бы ее счастливой. Но ближайшие подруги полны решимости выдать ее замуж. Именно для этого они отправляют Элис в самый романтический отель на свете "Нормандию" в Довиле с надеждой на то, что там она точно кого-нибудь встретит.

Картина предоставлена проектом "Лiстапад. Коллекция". Вход бесплатный.-0-