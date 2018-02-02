Гала-концерт в честь китайского Праздника весны прошел в Белгосфилармонии

2 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Гала-концерт, посвященный китайскому Новому году - Празднику весны, состоялся в Белгосфилармонии, передает корреспондент БЕЛТА.

Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси Цуй Цимин подчеркнул, что рад возможности отметить традиционный китайский Новый год вместе с белорусскими друзьями, посмотреть концерт, на котором свое мастерство представляют ансамбль песни и танца "Очарование запада провинции Хунань" и специально приглашенные белорусские артисты. Посол поблагодарил Министерство культуры Беларуси за оказанную поддержку в проведении мероприятия и выразил уверенность, что совместными усилиями профильных ведомств двух стран, посольства Китая в Беларуси культурный обмен получит дальнейшее развитие.

Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси Цуй Цимин

Заместитель министра культуры Беларуси Александр Яцко также подтвердил важность мероприятия, свидетельствующего об активизации белорусско-китайских культурных связей. "Культура является главным брендом любого государства", - убежден замминистра.

Заместитель министра культуры Республики Беларусь Александр Яцко

Китайский Праздник весны отмечается в Минске в четвертый раз. Он организован посольством КНР в Беларуси, министерствами культуры двух стран, соорганизаторы - Департамент культуры провинции Хунань и Китайский культурный центр в Минске. Ансамбль песни и танца "Очарование запада провинции Хунань" уже выступил на 7 тыс. сценических площадках. Высокий уровень мастерства артистов ансамбля смогли оценить более 10 млн человек. Примечательно, что коллектив на протяжении нескольких лет регулярно выступает на мероприятиях, посвященных Празднику весны.-0-

Фото Геннадия Жинкова, Белта