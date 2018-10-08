Галерея работ Василия Шаранговича откроется на малой родине художника

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постоянная галерея произведений народного художника Беларуси Василия Шаранговича откроется 11 октября в курортном поселке Нарочь Мядельского района, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Посетителям представят 130 работ мастера. Среди них иллюстрации к произведениям классиков белорусской и мировой литературы, станковые работы, акварели и рисунки. Значительное место в творчестве Василия Шаранговича занимают пейзажи - в основном изображены мядельские виды. Общая площадь экспозиции составляет 210 кв.м.

Также в художественной галерее планируется установить мультимедийную систему. Оборудование позволит проводить здесь занятия со школьниками, показывать фильмы и читать лекции об искусстве, а в будущем превратить это место в культурный центр района.

Василий Шарангович родился в деревне Кочаны Мядельского района. Закончил Белорусский государственный театрально-художественный институт (теперь - Белорусская государственная академия искусств). Является народным художником Беларуси, профессором, лауреатом Государственной премии Беларуси, заслуженным деятелям искусств Польши, академиком Международной академии наук Евразии.

Произведения выдающегося мастера станковой и книжной графики с отличительным творческим почерком, одного из самых известных и признанных белорусских художников находятся в Национальном художественном музее Беларуси, в Музее истории Великой Отечественной войны и Музее современного изобразительного искусства, музеях Янки Купалы и Якуба Коласа, Министерстве культуры России, мемориальном комплексе "Хатынь", в сборниках Белорусского союза художников и Союза художников России, в частных коллекциях Италии, США, Германии. Теперь насладиться творчеством земляка могут и любители искусства на его малой родине.

Проект создан по инициативе и при финансовой поддержке Минского облисполкома и Мядельского райисполкома. -0-