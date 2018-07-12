Гендиректор ЮНЕСКО назвала "Славянский базар" праздником художественных богатств регионов мира

12 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" - это праздник великих художественных богатств славянского региона и других регионов мира. Об этом говорится в послании генерального директора ЮНЕСКО Одре Азуле по случаю церемонии открытия фестиваля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

Примечательно, что гендиректор ЮНЕСКО впервые направляет послание в связи с открытием "Славянского базара".

По словам Одре Азуле, девиз фестиваля "Через искусство - к миру и взаимопониманию" воплощает ценности ЮНЕСКО в содействии миру и терпимости посредством межкультурного диалога.

"Деятельность ЮНЕСКО основана на глубоко укоренившейся убежденности в том, что культурное разнообразие может привести к социальному прогрессу. Объединив людей разных континентов с 1992 года, этот важный фестиваль искусств не только сохраняет традиции славянских народов - самой большой этнической и лингвистической группы Европы, но и смешивает их с другими культурами и традициями со всего мира", - констатировала гендиректор ЮНЕСКО.

На перекрестке рек, впадающих в Черное и Балтийское моря, Витебск имеет историю межкультурного диалога и богатых культурных традиций. "От археологических памятников до библиотек и художественных центров Витебск является маяком наследия и культуры и стал домом для многих великих литературных деятелей. Город также демонстрирует силу искусства для устойчивого развития, поскольку "Славянский базар в Витебске" вдыхает большую энергию в город, создавая рабочие места и вдохновляя молодых людей", - отметила Одре Азуле.

Год за годом программа фестиваля становится все более разнообразной: музыка, театр, хореография, цирковое искусство, изобразительное искусство и кинематография. "Это слияние современного творчества и фольклора из нескольких стран - демонстрация того, как неосязаемое культурное наследие может вдохновлять современное искусство. Широкое разнообразие предлагаемых искусств свидетельствует о бесконечности человеческого творчества и изобретательности", - говорится в послании.

Одре Азуле подчеркнула, что "Славянский базар" очень ярко демонстрирует способы, с помощью которых искусство может выйти за пределы языковых барьеров, социального статуса или национальных или политических различий.

От имени всей организации она также поблагодарила Президента Беларуси Александра Лукашенко, под патронатом которого проходит форум, за деятельность по объединению людей со всего мира на этом вдохновляющем фестивале.-0-