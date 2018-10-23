"Мужчинам вход запрещен!" - Гомельский драмтеатр готовит премьеру

23 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельский областной драматический театр представит премьеру комедии "Мужчинам вход запрещен!" по пьесе американской журналистки и драматурга Лоры Шейн Каннингем "Прекрасные тела", сообщили БЕЛТА в пресс-службе театра.

Жанр данного спектакля его режиссер - заслуженная артистка России Ника Козоровицкая определила как "женские откровения на Нью-Йоркском чердаке". Шесть подруг собираются вместе, чтобы поздравить одну из них со скорым рождением ребенка. Это шесть женщин, абсолютно непохожих друг на друга. Шесть дам со своими скелетами в шкафу. Шесть леди, живущих в "железном" мужском мире, к которому у них масса вопросов. Например, чем положено запивать валиум или что положить на дно дамской сумочки?

"Пьеса в большей степени разговорная, однако межличностные и внутренние конфликты героинь нешуточные. Сценография пьесы далека от реализма и позволит зрителям полнее понять ощущения современных женщин в мужском мире", - отметили в пресс-службе.

Над постановкой работали художник Татьяна Стысина, хореограф Оксана Рожкова. В спектакле заняты Лилия Гостева, Алла Леная, Татьяна Кондратенко, Светлана Ефимова, Анна Ковалькова, Александра Бычкова, Диана Чернышевич.

Лора Шейн Каннингем - популярная американская журналистка, драматург и писательница, произведения которой расходятся миллионными тиражами во многих странах мира. Она является обладательницей нескольких престижных наград, а ее роман "Прекрасные тела" был восторженно принят американской критикой. В книге удачно сочетаются тонкий психологизм, искренность и добрая ирония. В пресс-службе отметили, что автор планирует лично посмотреть спектакль по ее пьесе в Гомельском драмтеатре в скором времени.

Премьерные показы комедии "Мужчинам вход запрещен!" пройдут 26, 27, 28 октября.-0-