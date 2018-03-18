Госпитализирован Федор Добронравов, спектакль с его участием отменен

Телеканал "Рен ТВ" со ссылкой на представителя артиста Ирину Сойкину сообщает о госпитализации актера Федора Добронравова. Спектакль с его участием в городе Светлогорске (Калининградская область Российской Федерации), вероятно, отменен.
Подробности произошедшего неизвестны. Представитель сообщила, что актеру уже лучше, однако он остается в больнице.
Народную любовь Федор Викторович заслужил благодаря ролям в лентах "День радио", "Кадетство", "Сваты", "Ликвидация", "6 кадров" и других.
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