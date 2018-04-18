Гостями конкурса "Мисс Беларусь-2018" станут Владимир Пресняков и Наталья Подольская

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гостями финального шоу национального конкурса красоты "Мисс Беларусь-2018", которое состоится 4 мая в столичном Дворце спорта, станут Владимир Пресняков и Наталья Подольская, сообщили БЕЛТА в пресс-службе телеканала ОНТ.

Известные артисты порадуют зрителей своим выступлением. Кроме того, во время шоу состоится премьера нескольких музыкальных композиций. Специально для "Мисс Беларусь" Евгений Олейник написал песню "Беларускiя прыгажунi", которая прозвучит в исполнении Дениса Вершенко и Андрея Колосова в сопровождении музыкальной капеллы "Сонорус". Автором второй композиции стал Леонид Ширин. Песня под названием "Болеем за своих" посвящена предстоящим II Европейским играм. Ее исполнит мужской квартет (Иван Вабищевич, Тео, UZARI и Александр Патлис) под аккомпанемент хора "Благовест" Белорусского государственного университета культуры и искусств.

Что касается самого шоу, в этом году организаторы отойдут от привычного дефиле и сделают большие красивые хореографические постановки. По задумке, на сцене в течение двух часов зрители увидят представление, где фигурируют четыре стихии: вода, земля, огонь, воздух. Каждая будет отождествляться с определенными образами, которые покажут белорусскую красоту. В шоу обыграют тему малой родины и II Европейских игр.

Все этапы подготовки зрители могут увидеть в дневниках в эфире ОНТ, обновляются страницы проекта "Мисс Беларусь-2018" в социальных сетях и на сайте телеканала.

В этом году за титул самой красивой девушки Беларуси поборются 30 финалисток. Победительница помимо короны и права представлять Беларусь в международных конкурсах красоты получит крупный денежный приз и внедорожник Geely Atlas. Солидные денежные призы получат и 1-я вице-мисс, 2-я вице-мисс. Подарки от партнеров и спонсоров предусмотрены и для обладательниц званий в номинациях.

Организаторами национального конкурса красоты выступают телеканал ОНТ, Национальная школа красоты и Министерство культуры Беларуси.

Генеральный спонсор конкурса - Банк развития. Официальные партнеры проекта - ЗАО "БЕЛДЖИ", ООО "Орифлэйм", СООО "Конте Спа", ЗАО "Милавица", гомельское ПО "Кристалл", конкурс проходит при поддержке МАЗ, RobinsonClub и Papilio.-0-