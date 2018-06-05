Графика Шагала, Цадкина, Любича и Балглея выставлена в галерее "Арт-Беларусь"

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 60 графических работ художников Парижской школы - Марка Шагала, Осипа Цадкина, Осипа Любича и Якова Балглея - представлено на выставке в галерее "Арт-Беларусь". Открытие экспозиции "Герои. Праведники. Артисты" состоялось сегодня во Дворце искусств, передает корреспондент БЕЛТА.

Это работы из частной коллекции, в Беларусь их привезла Светлана Филатова из Германии. Светлана собирала коллекцию на протяжении пяти лет. Интерес к Парижской школе у нее возник с 2012 года, когда в один из приездов в Минск коллекционер побывала на выставке работ художников этой школы из Беларуси. Тогда экспонировались картины из корпоративной коллекции Белгазпромбанка. Из всех мастеров Светлана Филатова особо выделяет Осипа Любича, графические листы которого из серии "Цирк" могут увидеть посетители выставки в галерее "Арт-Беларусь". Коллекционер увлечена сбором графики, и в ее планах в ближайшее время приобрести новые работы.

Выставка органично вписалась в общую концепцию проекта "Арт-Беларусь", основой которого является собрание произведений искусства художников, родившихся на территории современной Беларуси, но получивших мировое признание за ее пределами. Корпоративная коллекция Белгазпромбанка, которую можно увидеть в постоянной экспозиции галереи, дала возможность познакомиться с живописной манерой художников. Выставка "Герои. Праведники. Артисты" фокусируется на деталях, которые мастерски передаются именно в графике. Название выставки неслучайно, оно следует из тематического разделения галерейного пространства.

В первой части - "Герои" - представлены работы Осипа Цадкина и его знаменитая серия "Подвиги Геракла", где объединилась мощь античной мифологии и творческое начало художника. Во второй части экспозиции под названием "Праведники" на примере работ Марка Шагала и Якова Балглея посетители увидят, как еврейская религиозная традиция повлияла на восприятие окружающего мира художниками. И заключительная третья часть - "Артисты" с графическими листами Осипа Любича из серии "Цирк" - показывает одновременную легкость и небывалую отвагу актеров циркового искусства.

Выставка продлится до 30 июня.-0-