Гран-при "Анимаевки-2018" получил итальянский фильм "Меркурий"

29 октября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Лучшим анимационным фильмом (Гран-при) ХXI Международного фестиваля анимационных фильмов "Анимаевка-2018", который прошел в Могилеве 25-28 октября, признан фильм "Меркурий" режиссера Мишеля Бернарди из Италии, сообщили корреспонденту БЕЛТА в оргкомитете форума.

Итальянский фильм отмечен призом "Большой хрустальный карандаш" и специальным дипломом. Лучшим анимационным фильмом для взрослых стала работа эстонского режиссера Юло Пиккова "Пустота". Французский фильм "Падение" режиссера Бориса Лабье назван лучшим экспериментом. Приз за лучшее изобразительное решение достался фильму "Bloeistraat 11" из Нидерландов. Лучшим дебютом стал фильм "Пропасть" режиссера Патрика Вандерброка (студия ViviFilm, Нидерланды), лучшим студенческим анимационным фильмом названо "Путешествие в Тель-Авив" режиссера Самуэля Паттни (студия HSLU DesignundKunstLuzern, Швейцария). А приз за лучший фильм для детей получил фильм "Коробка" из Франции.

Лучший сценарий написала Светлана Филиппова к фильму "Митина любовь" (школа-студия "Шар", Россия). Наталья Мирзоян за фильм "5 минут до моря" (студия анимации "Петербург", Россия) признана лучшим режиссером признана, а лучшее зуковое решение нашли к фильму "Маяк" режиссеры Квентин Арриус, Дэмиен Контрерас, Алан Фра, Дауреллия Газел, Лаура Герлиер и Ола Иерарди (студия ESMA, Франция).

В номинации "Лучший белорусский анимационный фильм" стал фильм "Волчишко" режиссера Игоря Волчека (студия "Беларусьфильм"). Диплом "Мастеру анимации" и приз "Большой хрустальный карандаш" за значительный вклад в развитие анимации вручен режиссеру и сценаристу народному артисту Украины Давиду Черкасскому.

Всего для участия в основном конкурсе был отобран 61 фильм из 31 страны.

Идея проведения фестиваля анимационных фильмов принадлежит заслуженному деятелю искусств Беларуси режиссеру студии анимационных фильмов Национальной киностудии "Беларусьфильм" Игорю Волчеку. Первый форум прошел в мае 1998 года в Минске. В сентябре того же года по инициативе руководства "Могилевоблкиновидеопроката" праздник анимации организовали в Могилеве. С тех пор областной центр ежегодно принимает гостей и участников фестиваля. И с каждым годом география стран-участниц расширяется. На нынешнем празднике анимации было представлено более 400 фильмов из 47 стран.

Организаторами форума выступают Министерство культуры Беларуси и Могилевский областной исполнительный комитет.-0-