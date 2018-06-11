Гран-при "Кинотавра" получил фильм "Сердце мира" Натальи Мещаниновой

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гран-при 29-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" получил фильм "Сердце мира" Натальи Мещаниновой, сообщают информагентства.

Главный герой фильма "Сердце мира" - ветеринар, который работает в российской провинции на притравочной станции для охотничьих собак. Наталья Мещанинова известна как соавтор сценария "Аритмии", сценарист сериала "Школа" и режиссер фильма "Комбинат "Надежда".

Приз за лучшую режиссуру получил Григорий Константинопольский за фильм "Русский бес". Лучшими актерами названы Анна Слю ("Подбросы" Ивана И. Твердовского) и Степан Девонин ("Сердце мира").

Жюри возглавил режиссер Алексей Попогребский. В состав вошли актриса Оксана Акиньшина, актер Игорь Верник, композитор Игорь Вдовин, кинокритик Стас Тыркин, оператор Леван Капанадзе и продюсер Евгений Гиндилис.

29-й Открытый российский кинофестиваль "Кинотавр" прошел в Сочи 2-10 июня.-0-