13 февраля Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Граверная мастерская появилась в Полоцке, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая филиалом "Художественная галерея" Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника Лариса Лысенко.

Мастерская создана на базе галереи в рамках познавательно-образовательного проекта "Год под знаком Скорины. Я в мире графики". Данный проект на протяжении года предусматривает работу граверной мастерской с целью вовлечения посетителей в процесс обучения этому мастерству. Ежедневно, начиная с 22 февраля, посетители художественной галереи смогут поработать на печатном станке, поучаствовать в подготовке печатной доски, создать собственную авторскую семейную печать, а также стать обладателями копий сюжетных гравюр из книг Скорины.

Также программой предусмотрено проведение музейных занятий "Я это могу", показов видеофильмов о творчестве выдающихся художников-графиков, встреч с художниками на их персональных выставках и участие в мастер-классах.

Это уже не первый проект, посвященный знакомству посетителей с техническими особенностями создания произведений искусства: в 2017 году здесь работал проект "Вада+фарба", целью которого было знакомство с возможностями акварельного искусства и постижение своеобразия этого вида творчества. "Постижение сути произведения является более полным при знании изобразительных средств, которыми пользуется художник, так как они подчеркивают и передают его характер. Наши проекты направлены на приобщение людей к современному художественному процессу, содействуют повышению уровня грамотности посетителей в области изобразительного искусства и получению необходимых знаний в области практического мастерства", - отметила Лариса Лысенко.

Всего в скориновских книгах содержится 52 гравюры, тысячи инициалов (буквиц) и много других элементов книжной отделки, выполненных на высоком художественном уровне.-0-