Гравюры Дали к "Божественной комедии" будут экспонироваться в Историческом музее Беларуси

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гравюры Сальвадора Дали к изданию "Божественной комедии" будут экспонироваться в Национальном историческом музее Беларуси с 1 марта, сообщили корреспонденту БЕЛТА в музее.

Сто оригинальных графических работ - из частной итальянской коллекции. Гравюры обладают цветом непревзойденного качества, максимально приближающим графику к живописи. Иллюстрации Дали "Божественной комедии" признаны лучшими произведениями художника в области книжной графики и лучшими иллюстрациями бессмертной книги Данте. Ценным дополнением выставки и коллекции является титульный лист "Божественной комедии" 1965 года выпуска, когда увидело свет юбилейное издание, с рисунком шариковой ручкой и подписью Сальвадора Дали.

На выставке представят иллюстрации "Божественной комедии", созданные Сальвадором Дали к празднованию 700-летия со дня рождения Данте Алигьери. Эти иллюстрации - уникальная возможность познакомиться с бессмертной книгой Данте.

В течение пяти с лишним лет гравер Раймон Жаке с ассистентом вручную вырезали до 3,5 тыс. досок, которые были уничтожены после печати тиража. Дали лично контролировал процесс создания пластин, проверяя и утверждая каждую из них. Работа над ксилографиями была окончена в 1963 году, а годом позже "Божественная комедия" с иллюстрациями Дали была сдана в печать.

Появлению графических работ предшествовала серия акварелей, которую итальянское правительство заказало Дали в 1951 году, к празднованию 700-летия Данте. Художник работал девять лет и создал по одной иллюстрации к каждой тысяче строк поэта. Верный своей манере, Дали не следует за текстом "Божественной комедии", но в описаниях ада, чистилища и рая его больше всего привлекает фантастическое. Отреагировав в конце 1930 годов на общий поворот в сторону классики, художник все же сохранил верность сюрреалистической образности и не отказался от приемов, принесших ему известность. Он опять пользуется сюрреалистическим словарем, к созданию которого приложил свою руку.

К выставке подготовлена сопроводительная программа образовательного характера, где специалисты расскажут о наследии Данте, состоятся чтения "Божественной комедии", просмотры фильмов и лекции, посвященные интерпретации книги в других видах искусства, а также личности Сальвадора Дали и процессу создания иллюстраций.-0-