Гравюры Сальвадора Дали к "Божественной комедии" привезли в Минск

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальный аэропорт Минск рейсом из Рима прибыли 100 гравюр и титульный лист "Божественной комедии" Данте Алигьери 1965 года издания с рисунком и автографом Сальвадора Дали, сообщили БЕЛТА в таможне "Минск-2".

Графические работы являются частью частной итальянской коллекции и представляют собой иллюстрации к "Божественной комедии". Ксилографии в течение двух месяцев будут выставляться в Национальном историческом музее.

"Сотрудники таможни "Минск-2" и работники аэропорта оказали необходимую помощь организаторам в соблюдении графика подготовки выставки. При ввозе художественных ценностей предусмотренные законодательством процедуры таможенного контроля и оформления, технические операции были проведены профессионально и в кратчайшие сроки", - отметили в таможне.

Появлению ста графических работ Сальвадора Дали предшествовала серия акварелей, которую итальянское правительство заказало художнику в 1951 году.-0-