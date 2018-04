Gromee и Лукас Майер с песней "Light Me Up" представит Польшу на "Евровидении-2018"

Имя: Gromee и Лукас Майер

Возраст: 39 и 29 лет

Страна: Польша

Название песни: "Light Me Up"

Gromee и Лукас Майер исполнят песню от Польши на "Евровидении-2018". Они выступят во втором полуфинале (10 мая) с песней на английском языке "Light Me Up", что переводится как "Зажги меня".

Текст песни Gromee и Лукаса Майера "Light Me Up"

A part of me

Is feeling weak

I took a chance

But now it feels so hard to breathe

A lip of faith

Now haunting me

What happen to the word

That's only you and me

I wanna feel alive

When I'm running through my life

So help me to ignite

This spark I feel inside

So help me now

Light me up

Light me up, now baby

Light me up

Tell me where to go

Light me up

Light me up, now baby

Light me up

And tell me where to go

Oh oh, oh oh, oh oh

Tell me where to go

Oh oh, oh oh, oh oh

And tell me where to go

Tell me where to go

Tell me where to go

I am thinking now

Of real life

Misguided by the way

They say I have to live

So bring me back

Back to the place

Where my heart

Can finally reveal his face up

I wanna feel alive

When I'm running through my life

So help me to ignite

This spark I feel inside

So help me now

Light me up

Light me up, now baby

Light me up

Tell me where to go

Light me up

Light me up, now baby

Light me up

And tell me where to go

Oh oh, oh oh, oh oh

Tell me where to go

Oh oh, oh oh, oh oh

And tell me where to go

Tell me where to go

Tell me where to go

Light me up

Light me up, now baby

Light me up

Tell me where to go

Light me up

Light me up, now baby

Light me up

And tell me where to go

Oh oh, oh oh, oh oh

Несмотря на то, что оба исполнителя чаще всего выступают сольно, они во второй раз объединились для работы над проектом. Первая их совместная песня принесла обоим певцам настоящую славу. Видеоролик на песню "Without You" набрал свыше десяти миллионов просмотров на YouTube. Во второй раз они объединились для совместной поездки на "Евровидение". Gromee родился в Польше и занимается не только музыкой, но и продюссированием, написанием песен и даже живописью. Лукас майер родился в Швеции. Он поет, пишет песни и играет на гитаре.

