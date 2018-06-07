Хабенский запускает блокчейн-платформу для финансирования кино

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный актер и режиссер Константин Хабенский рассказал о запуске блокчейн-платформы Cinematix для финансирования фильмов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на издание "Коммерсантъ".

Идея создания уникальной для России блокчейн-платформы принадлежала Илье Зибареву, бывшему председателю правления банка "Русский стандарт", попечителю Благотворительного фонда Константина Хабенского. Он является одним из партнеров актера в данном проекте наряду с совладельцем компании ICOBox Николаем Евдокимовым.

По мнению учредителей, платформа позволит привлекать денежные средства для финансирования фильмов в России, США, ряде азиатских стран. Предполагается, что создатели картин будут размещать заявки на сайте, а пользователи смогут поддержать их, купив выпускаемую платформой криптовалюту. Платформа будет работать по принципу краудфандинга. Основатели Cinematix убеждены, что со временем технология окажется очень востребованной, так как блокчейн позволяет значительно повысить прозрачность финансовых операций. "Не какой-то дядя решает, заплатить или нет (инвестору фильма), а выплаты происходят автоматически, если все условия выполнены. Фильм вышел, вы получаете набор прав и получаете вознаграждение автоматически", - говорит Хабенский.

Константин Хабенский также сообщил, что он будет отвечать за творческую составляющую проекта. Его задача будет заключаться в поиске новых талантливых авторов и отборе наиболее интересных идей. По словам актера, платформа будет частично работать как благотворительный фонд и предоставлять возможность направить часть средств на благотворительность.

Впервые Cinematix был представлен в мае на мировой блокчейн-конференции Consensus в Нью-Йорке. Алекс Тапскотт, известнейший эксперт блокчейн-индустрии, дал проекту высокую оценку.

Ожидается, что токены будут выпущены в июле, а ICO платформы планируется завершить в сентябре. Учредители предполагают изначально привлечь $15-20 млн.

В настоящее время российские кинофильмы финансируются главным образом из Фонда кино и средств частных инвесторов. Ожидается, что блокчейн-платформа станет принципиально новым инструментом привлечения финансов в киноиндустрию.-0-