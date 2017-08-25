Хелена Мерааи представит Беларусь на детском "Евровидении-2017"

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хелена Мерааи из Минска представит Беларусь на детском "Евровидении-2017", которое пройдет 26 ноября в Грузии (Тбилиси), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Хелене 14 лет, она участвовала в третьем сезоне шоу "Голос. Дети" в команде Димы Билана. Выступала на конкурсе "Детская Новая волна-2016" в составе трио "Эйва", где девичий коллектив стал победителем. Обладательница наград многих конкурсов. Поет больше восьми лет. На гала-концерте отбора на детское "Евровидение-2017" Хелена исполнила песню "Я самая". Песню Хелена написала вместе с Ритой Дакота.

Хелена Мерааи: во время выступления произошел энергетический обмен со зрителями "Мне очень понравилась эта потрясающая атмосфера, которая заряжает. Я не ожидала, что будет так много эмоций именно от ребят, которые находились в зале. Энергетический обмен со зрителями произошел во время выступления", - поделилась эмоциями исполнительница.

Зрители поставили Хелене Мерааи 12 баллов. Самой высокой оценки удостоило исполнение юной вокалистки и профессиональное жюри. Победительнице финала вручен в подарок символ конкурса - хрустальное сердце.

Имя победительницы стало известно 25 августа по итогам финального шоу национального отборочного тура, которое прошло в прямом эфире на телеканалах "Беларусь 1" и "Беларусь 24", а также в онлайн-трансляции на официальном сайте Белтелерадиокомпании.

Всего 10 финалистов национального отбора претендовали на путевку на международный детский конкурс песни "Евровидение-2017".

Организацию национального отбора и подготовку к международному детскому конкурсу песни "Евровидение-2017" осуществляет Белтелерадиокомпания как единственный в Беларуси член Европейского вещательного союза.-0-

Фото Геннадия Жинкова.