Художественный музей Беларуси и Музей корейской народной живописи Кахве будут сотрудничать

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Договор о сотрудничестве 29 мая подпишут Национальный художественный музей Беларуси и Музей корейской народной живописи Кахве (Сеул), сообщили корреспонденту БЕЛТА в НХМБ.

Кроме подписания документа, который направлен на расширение сотрудничества музейных учреждений Беларуси и Республики Корея, состоится церемония передачи в дар в коллекцию Национального художественного музея традиционной корейской декоративной ширмы.

В НХМБ демонстрировался международный выставочный проект "Территория земных надежд" с 8 марта по 27 мая. Белорусская публика получила прекрасную возможность широко и полно познакомиться с традициями, взглядами и чаяниями корейцев, через образцы декоративного искусства почувствовать широкую душу народа Кореи. Во время работы выставки состоялась обширная культурно-познавательная программа, которая наряду с экскурсиями позволила посетителям музея ближе познакомиться с особенностями корейских традиций и обычаев.

В память о проведенной выставке музей Кахве передаст в коллекцию Национального художественного музея образец традиционного искусства Кореи - декоративную ширму авторства Шин Ёнг Сук "Множество вееров".

Как и любое произведение традиционного искусства, декор ширмы глубоко символичен. На картине изображено множество вееров, расположенных в разных направлениях, что является превосходной демонстрацией способностей художника. В жаркое лето картина дает ощущение прохладного дуновения ветра. Также считается, что веера оберегают от болезней, бедствий и отгоняют злых духов. Это прекрасный подарок в преддверие жаркого лета от корейских коллег из далекого края, который носит традиционное неофициальное название "Страна утренней свежести".-0-