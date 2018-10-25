Художественный взгляд на вековую историю комсомола представлен в НХМ

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Юность комсомольская" открылась сегодня в Национальном художественном музее, передает корреспондент БЕЛТА.

В экспозицию вошли более 60 произведений живописи, графики, скульптуры, созданных в период с 1920-х по 1980-е годы. Проект позволяет проследить историю комсомольского движения в разных аспектах деятельности. В частности, в художественных работах представлены эпизоды гражданской войны, ликвидации безграмотности, события и герои военных лет, участие молодежи в послевоенном и дальнейшем строительстве и производстве. Также в искусстве нашли отражение темы учебы комсомольцев, отдыха, спорта, службы в армии.

"Это уникальная выставка произведений белорусских художников, связанных с комсомолом. Думаю, что этот проект представляет интерес не только для специалистов и учащихся художественных вузов, но и для простых людей, особенно для старшего поколения. Ведь это их жизнь, молодость. Поэтому мы уверены, что эта выставка будет иметь хороший отзыв у старшего поколения и, конечно, молодежи, активистов БРСМ, которые являются наследниками Ленинского комсомола", - сказал гендиректор Национального художественного музея Владимир Прокопцов.

В торжественном открытии экспозиции сегодня приняли участие ветераны комсомольского движения. Как отметил Константин Платонов, для него открытие выставки имеет огромное значение. "В двух словах трудно описать, какую роль в моей жизни сыграл комсомол. Он стал для меня определяющим с точки зрения жизненных принципов, мировоззрения. Я почти 15 лет проработал в комсомоле, начав свой путь с инструктора в обкоме, затем стал первым секретарем ЦК комсомола Беларуси. И все это проходило через общение с большим количеством людей, я многому научился у них. Человек не может существовать в одиночестве, и комсомол - это тот тип организации, который учит дружбе, работе в коллективе. Прекрасно, что в нашей стране сохранилась такая организованная форма работы с молодежью, как БРСМ. Он стал наследником традиций комсомола, которые развивались в течение этих 100 лет и через которые прошли многие поколения молодежи страны", - отметил он.

Выставка "Юность комсомольская" будет экспонироваться в Национальном художественном музее до 25 ноября.-0-