Художники из восьми стран примут участие в пленэре в Могилевской области

19 сентября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве 23 сентября будет дан старт XXIII Международному пленэру по живописи "Образ Родины в изобразительном искусстве". В этом году его посвятят 200-летию со дня рождения известного русского портретиста белорусского происхождения Сергея Зарянко, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Могилевского областного художественного музея имени П.В. Масленикова Александр Хохряков.

Более 20 талантливых живописцев из Беларуси, России, Китая, Украины, Израиля, Армении, Азербайджана и Грузии посетят малую родину Сергея Зарянко - д.Ляды в Витебской области, где возложат цветы к мемориальной доске художника и будут работать над этюдами. Основное время для творчества гости, как известные мастера кисти, так и молодые художники, проведут на Могилевщине.

В Славгородском районе художники познакомятся в местном музее с экспозицией мастера портрета Федора Тулова, посетят и возложат цветы к его могиле на городском кладбище, а также поработают в живописных окрестностях знаменитой Голубой криницы (памятник природы республиканского значения). Мастеров кисти ждет обширная экскурсия по Мстиславлю и району с посещением старейшей православной обители - Пустынского монастыря. Они также примут участие в открытии мемориальной доски художнику-авангардисту Израилю Басову (уроженец Мстиславля) и познакомятся с выставкой работ мастера в районном историко-археологическом музее, предоставленной его сыном Матвеем Басовым. Кроме того, участники пленэра побывают на концерте Национального академического концертного оркестра Беларуси под управлением Михаила Финберга, который пройдет во время фестиваля искусств имени Николая Чуркина.

Известными художниками будут также написаны два портрета выдающихся могилевских музыкантов-дирижеров Геннадия Богомолова и Сергея Лищенко. Их и другие произведения можно будет увидеть на итоговой выставке пленэра, которая откроется 3 октября в областном художественном музее. По сложившейся традиции по три холста художники подарят в фонды учреждения культуры.

"Мы постараемся сделать все возможное, чтобы время, проведенное талантливыми художниками на могилевской земле, им запомнилось, вдохновило на написание шедевров, - отметил Александр Хохряков. - Важно, что пленэр объединяет людей разных национальностей и религий, благодаря этому происходит культурное взаимообогащение, что содействует развитию искусства, укреплению дружбы и сотрудничества между разными странами и народами".

Пленэр когда-то начинался как белорусско-российский, а вырос до международного уровня. С каждым годом растет его популярность. О нем знают не только в ближнем, но и дальнем зарубежье. Многие известные художники стремятся сюда приехать, чтобы пообщаться с коллегами, обменяться опытом и получить творческое вдохновение.-0-