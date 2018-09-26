Художники трех стран представят в Витебске свою трактовку современного пейзажа

26 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В арт-центре Марка Шагала в Витебске сегодня откроется выставка пейзажей по международному проекту "Третье течение", посвященному жанровому искусству, сообщили корреспонденту БЕЛТА в арт-центре.

Организаторы выбирают один из традиционных жанров, просят художников присылать работы и смотрят, как современные авторы трактуют этот жанр. В нынешнем году выбран пейзаж. На выставке представят работы около 30 художников из Беларуси, Латвии и России, некоторые будут присутствовать на открытии.

Будет объединено более 50 полотен, можно увидеть пейзажи как написанные с натуры, так и те, которые появились в воображении мастера, в качестве абстракции.

"Художникам предложили показать свое видение этого жанра сегодня. В экспозиции будет представлено разнообразие пейзажей, участников проекта не ограничивали ни сюжетно, ни стилистически. Во времена, когда есть современная фото- и видеотехника и сходство уже не цель художника, пейзаж все равно остается важным и вдохновляющим", - отметили в арт-центре.

Выставка, которая организована музеем Марка Шагала в Витебске при поддержке консульства Латвии, будет работать до 16 октября.

Международный выставочный проект "Третье течение" - инициатива витебского художника Леонида Медведского. Третье течение - направление в музыке, которое объединяет классику и джаз, традицию и импровизацию. Основная цель выставок проекта - изучение современного состояния жанра как системы. Первая прошла в 2017 году и была посвящена портрету.-0-