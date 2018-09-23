Индийский праздник пройдет в Минске

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индийский праздник пройдет сегодня на территории Верхнего города в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Мероприятия Дня Индии пройдут с 13.00 по 17.00. Коллектив под руководством Мукундана Терувата представит гостям каларипаятту - традицию древнего индийского боевого искусства, а известная индийская сказительница из Великобритании доктор Сима Ананд расскажет истории из индийской мифологии и литературы. На детской площадке удастся послушать индийские сказки, посмотреть мультфильмы и раскрасить коллажи.

Помимо того, будут организованы показ индийской моды, мастер-классы по йоге и медитации, лекции и демонстрации методик аюрведы, уроки индийской кухни, роспись мехенди. Гости смогут принять участие в спортивных играх, посетить палатки с индийской и вегетарианской кухней, приобрести чай, специи, косметику и сувениры.

Организаторы праздника - посольство Индии и Мингорисполком.-0-