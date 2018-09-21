21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индустриальная платформа "Лістапада-2018" открывает прием заявок, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы форума.

Это уже четвертая серия проектов индустриальной платформы Bel:Cinema. Событие дает кинематографистам возможность получить уникальный опыт в создании и продвижении фильмов от специалистов международного рынка кино, представителей важнейших фестивалей и индустрий Европы.

Индустриальная платформа ММКФ "Лістапад" Bel:Cinema была открыта в 2015 году с целью создания условий для общения профессионалов в сфере кино, обмена опытом, разработки способов взаимодействия кинематографистов и продюсеров с учетом специфики региона. Индустриальная платформа - практика мировой киноиндустрии, она служит источником новых проектов и коопераций.

Мероприятия индустриальной платформы Bel:Cinema пройдут с 3 по 8 ноября.

Как и в 2017 году, во время индустриальной платформы Bel:Cinema состоится питчинг кинопроектов перед жюри, в состав которого войдут профессионалы киноиндустрии. Заявки на участие в питчинге принимаются до 15 октября, на участие в VR-лаборатории художественных проектов - до 20 октября. Полное расписание мероприятий появится в октябре.

Следить за новостями программы индустриальной платформы можно также в группе проекта.

XXV Минский международный кинофестиваль пройдет с 2 по 9 ноября под слоганом "Познавая белый свет" и будет посвящен известному режиссеру Кире Муратовой.

Учредители ММКФ - Министерство культуры Беларуси и Минский городской исполнительный комитет. Организатор "Лістапада" - Центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн". Генеральным партнером выступает банковская платежная карта "Шчодрая" Mastercard. Официальные партнеры - "Киновидеопрокат" Мингорисполкома, Falcon Club Бутик Кино, авиакомпания "Белавиа", "Белтелеком", официальный билетный оператор "Байкард". При поддержке Белтелерадиокомпании, Национальной киностудии "Беларусьфильм" и рекламного агентства "Форте".-0-