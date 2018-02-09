Инсталляция ателье начала ХХ века украсит выставку Брестского областного краеведческого музея

9 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском областном краеведческом музее сегодня состоится открытие выставки "Город и люди в объективе фотокамеры. XX столетие", посвященной 1000-летию областного центра. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заведующая научно-экспозиционным отделом Нина Кириллова.

Особое место в выставке занимают почтовые открытки с видами Брест-Литовска конца XIX - начала XX в. Их дополняют оригинальные фотографии горожан, сделанные в то время в художественно-фотографических ателье. Наибольшей популярностью среди местных жителей тогда пользовались заведения Владислава Висневского. Сотрудники музея решили воссоздать интерьер его ателье на ул. Медовая, 84 (современная ул. К. Маркса). Инсталляция состоит из письменного стола, расписного задника, бархатных портьер, множества фотографий и рамок, немецкого фотоаппарата на трех ножках образца 1912 года. Также гостям представится возможность оценить образ среднестатистической посетительницы ателье.

Всего на выставке будет представлено около 170 экспонатов из фондовых коллекций областного музея. Некоторые предметы широкой публике презентуют впервые. В частности, посетители увидят фотоаппараты 1912-1980-х годов производства, в том числе "Фотокор-1", "Киев", "Зоркий", ФЭД, "Москва-5", "Школьник", американский Kodak, немецкий Kodak Retina. Дополнят картину различные приспособления для изготовления фотографий, уникальные рамки и альбомы для снимков.

В экспозиции показаны городские зарисовки 1930-1970-х годов, сделанные брестскими фотографами Петром Трамбовичем, Евгением Макарчуком и Эдуардом Кобяком. Также представлены материалы, посвященные этим известным фотохудожникам. Музейщики позаботились и о том, чтобы посетители могли наглядно увидеть, как в ХХ веке выглядел фотокор. Как правило, это был мужчина в плаще, шляпе, с фотоаппаратом на шее и сумкой для техники на плече.

Выставка "Город и люди в объективе фотокамеры. XX столетие" будет работать до 14 октября.-0-

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