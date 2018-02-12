Интрига национального отборочного тура "Евровидения-2018" разрешится 16 февраля

Группа Adagio во время жеребьевки

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интрига национального отборочного тура конкурса "Евровидение-2018" разрешится 16 февраля. Как сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании, в прямом телеэфире будет объявлено имя исполнителя, который представит страну на престижном музыкальном форуме в мае в Лиссабоне.

Подготовка к финальному гала-концерту уже начата. В студии "600 метров" медиахолдинга 13 февраля начнется работа по монтажу оборудования и сцены. Накануне финала, 15 февраля, состоятся индивидуальные репетиции. Генеральный прогон в режиме прямого эфира пройдет днем 16 февраля.

Финальное шоу начнется в 22.15 и будет транслироваться на телеканалах "Беларусь 1" и "Беларусь 24", в онлайн-режиме на сайте медиахолдинга tvr.by, а также прямую трансляцию концерта будет вести радиостанция "Радиус FM" (103,7 FM).

На финишную прямую вышли 10 конкурсантов, которые выступят в следующем порядке: 1. Adagio "Ты і я", 2. Alekseev "Forever", 3. Shuma "Хмаркі", 4. Napoli "Chasing Rushes", 5. Анастасия Малашкевич "World on Fire", 6. Гюнешь "I won't Cry", 7. Радиоволна "Subway Lines", 8. Alen Hit "I don't Care", 9. Lexy Weaver "Ain't You", 10. Кирилл Гуд "Deja Vu".

По словам организаторов, телезрителей и гостей в студии ожидает много сюрпризов, начиная от качества картинки до интересных графических решений, которые впечатлят аудиторию.

В большом концерте, помимо финалистов, примут участие специальные гости, среди которых – группа NaviBand, представлявшая Беларусь на конкурсе "Евровидение-2017", а также самые яркие артисты нынешнего и прошлогоднего национальных отборов: Виолетта Багинская, Angelina Pipper, Иван Здонюк, Анжелика Пушнова, Елизавета Муравьева, Июль, Michael Soul, трио "Беатрис".

Ведущими гала-концерта станут Ольга Рыжикова и Тео.

Официальный представитель Беларуси на международном конкурсе песни "Евровидение-2018" будет определен во время трансляции финала голосованием телезрителей и профессионального жюри по классической формуле 50x50.

По традиции, победитель получит специальную награду - стилизованное "евровизионное" сердце, изготовленное по заказу Белтелерадиокомпании стеклозаводом "Неман". Призы и подарки для победителя и финалистов подготовили и другие спонсоры проекта.

Организацию национального отборочного тура и дальнейшую подготовку белорусского участника к международному конкурсу песни "Евровидение-2018" осуществляет Белтелерадиокомпания как единственный в Беларуси член Европейского вещательного союза.-0-