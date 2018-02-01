1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В финале нацотбора на "Евровидение-2018" выступят 10 исполнителей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

"В соответствии с п.24 Положения о порядке организации и проведения Национального отборочного тура конкурса песни "Евровидение-2018", по рекомендации Белтелерадиокомпании группа Shuma внесла изменения в текст заявленной композиции "Хмаркі", а еще один представитель финала - ALEKSEEV - внес изменения в мелодию конкурсной песни "Forever", - отметили в пресс-службе.

Таким образом, с учетом проведенной 16 января жеребьевки и изменений в составе конкурсантов, список финалистов выглядит следующими образом:

1. Adagio, "Ты і я";

2. ALEKSEEV, "Forever";

3. Shuma, "Хмаркі";

4. Napoli, "Chasing Rushes";

5. Анастасия Малашкевич, "World on Fire";

6. Гюнешь, "I won't Cry";

7. Радиоволна, "Subway Lines";

8. Alen Hit, "I don't Care";

9. Lexy Weaver, "Ain't You";

10. Кирилл Гуд, "Deja Vu".

Ранее сообщалось, что исполнительница Софья Лапина отказалась участвовать в финале национального отбора.

Белтелерадиокомпания получила официальный отказ Лапиной от участия в финале нацотбора "Евровидения" Для Белтелерадиокомпании как организатора нацотбора основанием для участия в финале конкурса является подписанный артистом в установленные сроки договор. Срок подписания договоров исполнителями, которые стали финалистами национального отбора, истекает сегодня.

Финальное шоу в формате телевизионного концерта в прямом эфире телеканалов "Беларусь 1" и "Беларусь 24" состоится 16 февраля. Индивидуальные репетиции финалистов в студии "600 метров" Белтелерадиокомпании пройдут 15 февраля. Генеральный прогон шоу в режиме прямого эфира состоится 16 февраля, непосредственно перед финалом.

Официальный представитель Беларуси для участия в международном конкурсе песни "Евровидение-2018" в Лиссабоне (Португалия) будет определен во время трансляции финала голосованием телезрителей и профессионального жюри по классической формуле 50x50.

Организацию национального отборочного тура и дальнейшую подготовку белорусского участника к международному конкурсу песни "Евровидение-2018" осуществляет Белтелерадиокомпания как единственный в Беларуси член Европейского вещательного союза.-0-