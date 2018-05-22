Историю страны в фотографиях представит совместный проект БЕЛТА и "Беларусь 24"

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Историю страны в фотографиях представит совместный проект Белорусского телеграфного агентства и телеканала "Беларусь 24", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусское телеграфное агентство и телеканал "Беларусь 24" с 21 мая реализуют проект ко Дню Независимости. Основой его стал альбом БЕЛТА, выпущенный к 100-летию агентства, "Імгненні стагоддзя". Как рассказала руководитель отдела маркетинга и промотирования телеканала Надежда Мазур, на сайте канала "Беларусь 24" и его страничках в соцсетях до 3 июля будут представлены фотографии из этого издания, иллюстрирующие историю и современность страны.

Обновление рубрики проекта планируется дважды в неделю. Посетители ресурсов "Беларусь 24" смогут увидеть часть снимков, вошедших в альбом. Это оригинальные работы, сделанные фотокорреспондентами агентства за 100 лет его существования.

Интернет-пользователи смогут узнать на архивных фотографиях современные улицы белорусской столицы, а также сравнить, к примеру, как проводились народные обряды десятилетия назад и как это происходит сегодня. Смогут увидеть запечатленные эмоции спортсменов на пьедестале престижных международных соревнований много лет назад и восторг победы нынешних звезд. В альбоме отображены все сферы жизни: промышленность, здравоохранение, образование, культура, спорт. "Юбилейный фотоальбом БЕЛТА получился очень выразительным, ярким. Хотелось бы, чтобы "полистать" его и с нашей помощью смогло как можно больше людей", - сказала Надежда Мазур.

Зрительская аудитория "Беларусь 24" - 297 млн человек более чем в 100 странах. Это в первую очередь этнические белорусы, проживающие за пределами родины. Этой части аудитории, безусловно, будет интересен проект, но он адресован и зарубежным гражданам, которые открывают для себя Беларусь.

Кроме того, в эфире программы "События" 26 мая генеральный директор Белорусского телеграфного агентства Ирина Акулович расскажет об этом проекте, о юбилейном фотоальбоме, а также о планах БЕЛТА, отмечающего в декабре 2018 года 100-летие.-0-