Итальянской актрисе Клаудии Кардинале исполняется 80 лет

15 апреля известная итальянская актриса Клаудия Кардинале празднует юбилейную дату – ей исполняется 80 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Ее чествуют на сцене театра "Сан-Карло" в Неаполе. Актриса в настоящее время играет в театре "Аугустео" в Неаполе в комедии "Странная пара" американского драматурга Нила Саймона.

Кардинале родилась в Тунисе в семье выходцев из Сицилии. Ее дебютом в кино стала небольшая роль в комедии "Злоумышленники, как всегда, остались неизвестны". Советский зритель запомнил ее по фильму "Красная палатка", снятому в 1969 году. Там Клаудия сыграла роль медсестры Валерии.

Сейчас Кардинале живет во Франции, но по прежнему считает себя итальянкой. Актриса мечтает много путешествовать и играть на сцене.