27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Издания БЕЛТА претендуют на награды XV Международного конкурса "Искусство книги", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Альбом БЕЛТА "Імгненні стагоддзя", приуроченный к 100-летию Белорусского телеграфного агентства, представлен в номинации "Моя страна". В ней заявлены издания, освещающие различные аспекты жизни государств - участников конкурса.

Вторая книга - "Возрождая полет. Минский завод гражданской авиации №407. 65 лет" - представлена в номинации "Отпечатано в Содружестве". Это издания, отпечатанные на полиграфической базе государств СНГ. Книга посвящена 65-летию создания флагмана авиаремонтной отрасли Беларуси ОАО "Минский завод гражданской авиации №407". В ней собраны факты о наиболее знаковых событиях, которые дают полное и образное представление об истории возникновения и развития завода. В свое время завод ремонтировал авиалайнеры со всего СССР, и сейчас его заказчики в том числе страны СНГ.

Свои лучшие издания на XV Международном конкурсе "Искусство книги" в Душанбе представили "Мастацкая літаратура", "Беларуская энцыклапедыя імя Петруся Броўкі", "Беларусь", "Вышэйшая школа" и другие отечественные издатели.

Заседание жюри XV Международного конкурса "Искусство книги" государств - участников Содружества Независимых Государств пройдет в столице Таджикистана с 28 по 30 июня.-0-