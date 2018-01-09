Изданный в Испании двуязычный сборник стихов Богдановича пополнил фонд НББ

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборник избранных стихов Максима Богдановича "Згукі маёй Бацькаўшчыны" (Ecos de mi tierra) на белорусском и испанском языках, изданный в Испании, пополнил фонд Национальной библиотеки Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в НББ.
Проект подготовлен Верой Кухаревой, директором испанского издательства Ediciones Irreverentes, дела которого она ведет вместе с мужем, испанским писателем Мигелем Анхелем де Русом. Вера Кухарева - белоруска, окончила Белорусский университет культуры и уже много лет живет в Испании.
Перевод стихов Максима Богдановича сделала поэтесса Анхела Эспиноса Руис. Эта антология является ее первым большим самостоятельным переводческим проектом. В сборник вошло 30 стихотворений разных лет, исторические материалы о жизни и творчестве поэта. Тираж книги небольшой - всего 200 экземпляров.
Несколько экземпляров уникального сборника Максима Богдановича переданы в фонд Национальной библиотеки Беларуси.-0-
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