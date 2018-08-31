Яркие сюрпризы и музыкальные открытия ждут витебчан на фестивале классической музыки

31 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В центре Витебска 7 сентября впервые пройдет фестиваль классической музыки под открытым небом "Классика у ратуши с velcom", сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

На площадке перед концертным залом "Витебск" выступит заслуженный коллектив Беларуси "Музыкальная капелла "Сонорус" под руководством дирижера Александра Хумалы. Музыканты, среди которых лауреаты национальных и международных конкурсов, исполнят произведения великих композиторов: Вивальди, Моцарта, Форе, Уильямса и Пьяцоллы. На концерте под открытым небом выступят солистка Большого театра оперы и балета Беларуси Ирина Кучинская, баянист Андрей Цалко, скрипач Оксана Герасименок и многие другие исполнители.

Фестиваль "Классика у ратуши с velcom" традиционно проходит в Минске и в первый раз будет организован за пределами белорусской столицы. "Компания velcom решила провести фестиваль именно в Витебске, потому что это город, который по праву называют фестивальным", - пояснил начальник отдела корпоративных коммуникаций velcom Николай Бределев.

Концерт классической музыки под открытым небом в северном регионе начнется в 19.00 и продлится до 22.00. Гостей ожидает множество ярких сюрпризов и музыкальных открытий, а для малышей возле концертного зала "Витебск" будет организована детская площадка. Трехчасовой фестиваль будет бесплатным для всех желающих. Кроме того, концерт в Витебске будет транслироваться в прямом эфире сервиса цифрового телевидения VOKA.

Фестиваль "Классика у ратуши с velcom" проводится в Минске с 2015 года и стал настоящим брендом культурной жизни города. Только этим летом концерты классической музыки в столице собрали более 50 тыс. зрителей, включая тех, кто следил за концертами онлайн. Каждый субботний вечер с июля по август он знакомит зрителей с мировыми шедеврами классической музыки и лучшими музыкальными коллективами Беларуси и других стран. На сцену фестиваля поднимались множество признанных мастеров. Каждый концерт собирал в центре столицы 5-8 тыс. зрителей. В этом году творческий форум продлился с 14 июля по 25 августа.

Организаторами "Классика у ратуши с velcom" в Витебске выступает Витебский горисполком при поддержке компании velcom и госучреждения "Минскконцерт".-0-