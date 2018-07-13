Ярмоленко: важно сохранить атмосферу "Славянского базара"

13 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. На важности сохранить атмосферу "Славянского базара в Витебске" акцентировал внимание народный артист Беларуси, художественный руководитель ансамбля "Сябры" Анатолий Ярмоленко сегодня на круглом столе "Культура и искусство как источник развития духовно-нравственных ценностей. Роль СМИ в формировании общего культурного пространства славянских народов", передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Анатолия Ярмоленко, каждый приезжающий в фестивальный Витебск артист, независимо от своей величины, чувствует себя свободно и может спокойно прогуляться без охраны. "Такая атмосфера взаимопонимания, доброго отношения зародилась в Витебске с самого начала форума, и очень важно сохранить ее. Это то, что отличает "Славянский базар" от других фестивалей", - подчеркнул Анатолий Ярмоленко.

Известный артист отметил, что "Славянский базар" является важной частью его жизни. "Здесь было много премьер песен нашего коллектива, здесь впервые на большую профессиональную сцену вышла моя дочь Алеся, поэтому для меня это личный праздник. А сам "Славянский базар" я считаю самым крупным и достойным фестивалем-конкурсом, существующим в Европе", - сказал Анатолий Ярмоленко.

Участие в круглом столе в Витебске приняли руководители и представители органов государственного управления, организаций сферы культуры, республиканских и региональных средств массовой информации, деятели культуры и искусства. Они обменялись своим видением форума в мировом культурном пространстве и мнениями о возможностях его развития.-0-