К 100-летию режиссера Ингмара Бергмана в Минске пройдут кинопоказы

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2018 году мир отмечает 100-летие Ингмара Бергмана, по случаю юбилея в Минске пройдут показы фильмов известного режиссера. Об этом сообщили в Центре визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн".

Проект в рамках "Лістапад.Коллекции" получил название "Уикенды с Бергманом". Зрителям будет представлено 20 шедевров, в каждом из которых воплощены главные темы Бергмана: земных страстей и божественного молчания, человеческой отчужденности, кризиса в любви, вере, творчестве.

"Великий швед" вывел из "утиной заводи" скандинавское кино и оказал огромное влияние на мировой кинематограф. Ингмар Бергман трижды удостаивался премии "Оскар", завоевывал высшие награды международных кинофестивалей в Берлине и Венеции, включая почетную "Пальму пальм" Каннского кинофестиваля.

Стартует проект "Уикенды с Бергманом" 21 сентября с документальной саги режиссера Яне Магнуссон "Бергман" (Швеция, 2018 год). Фильм покажут в "Пионере", "Falcon Club Бутик кино" и Silver Screen. Это история мужа, отца, любовника, режиссера, который снимал фильмы и ставил спектакли, признанные безусловными шедеврами в мировой истории искусства. Обращаясь к фрагментам его картин, к уникальной хронике, к интервью с родными, коллегами, друзьями и возлюбленными, к высказываниям самого Бергмана, фильм пытается максимально полно раскрыть правду о шведском гении.

Семь уикендов (пятница, суббота, воскресенье) подряд, начиная с 21 сентября, директор программ игрового кино ММКФ "Лістапад" Игорь Сукманов будет представлять и показывать по три картины, объединенные общей темой и приглашающие зрителя к разговору.

Первый уикенд "Воспитание "Я" - дебют режиссера в кинематографе и хроника неприкаянной юности. Второй уикенд "Разум и чувства" - самый романтический и миролюбивый уикенд, идиллические драмы, наполненные музыкой и горечью любовных потерь. Третий уикенд "Анатомия брака" - самое проникновенное исследование супружеских и сексуальных отношений, предпринятое в истории мирового кино. Четвертый уикенд "Чувства и чувствительность" - лето, нежность и бунтарство в самых знаменитых любовных комедиях Ингмара Бергмана. Пятый уикенд "Во славу женщин" - собрание безрассудных комедий о женском счастье и поиске компромиссов в любви и супружестве. Шестой уикенд "Бог и дьявол на земле Бергмана" - по-настоящему авторские фильмы Бергмана о поисках веры и молчании Бога. Седьмой уикенд "Демоны и шуты Ингмара Бергмана" - интеллектуальные шедевры о противостоянии искусства бездушию мира.

В рамках проекта запланирован ряд дополнительных мероприятий. 21 сентября в фойе кинотеатра "Пионер" откроется выставка "Бергман: лента времени", которая познакомит зрителей с главными вехами творчества и жизни великого мастера. "Ингмар Бергман и его наследие в моде и искусстве" - вторая выставка, которая пройдет с 29 ноября по 14 декабря в художественной галерее "Арт-Беларусь". Экспозиция представляет фотоматериалы, короткометражные фильмы и предметы одежды, которые наглядно демонстрируют на примере четырех картин разных десятилетий ("Седьмая печать", "Персона", "Сцены из супружеской жизни", "Фанни и Александр"), какое влияние оказало творчество Ингмара Бергмана на моду, музыку, театр и танец.

Также запланирована лекция киноведа, программного директора ММКФ "Лістапад" Игоря Сукманова о творчестве шведского гения.

Проект "Уикенды с Бергманом" осуществляется при поддержке посольства Швеции в Республике Беларусь и Шведского института. -0-