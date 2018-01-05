Картина художника Парижской школы живописи Осипа Любича передана в коллекцию НХМ

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Картина художника Парижской школы живописи, уроженца Гродно Осипа Любича передана сегодня в коллекцию Национального художественного музея Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Живописное произведение Осипа Любича "Маленький букет цветов" (масло на картоне) находилось в частной галерее в городе Берне. Картину приобрело посольство Беларуси в Швейцарии благодаря финансовой поддержке почетного консула Беларуси в Цюрихе Атанасиоса Акратоса.

Осип Любич родился в Гродно в 1896 году. В 1915-м он переехал из прифронтовой зоны в Одессу. Здесь поступил в художественное училище, где в течение четырех лет осваивал классическую русскую живопись и творчество художников-передвижников. Художник жил и работал в Берлине и Париже. Осип Любич умер 27 ноября 1990 года во французской столице, похоронен на кладбище Монпарнас.

Живопись Осипа Любича хранится в музеях Великобритании, Израиля, США, Франции, Швейцарии. Крупнейшее собрание гравюр находится в Национальной библиотеке Парижа. Произведения Осипа Любича есть в корпоративной коллекции Белгазпромбанка.

Генеральный директор НХМБ Владимир Прокопцов

Приобретение картины "Маленький букет цветов" стало одним из результатов работы, которая проводится Беларусью для возвращения культурных ценностей, находящихся за рубежом.

Обязательный возврат историко-культурных ценностей продекларирован в Кодексе о культуре. Как сообщалось, предлагается дополнить его статьей о механизме возврата в страну историко-культурных ценностей, вывезенных за ее пределы. Проработкой вопроса занимается инициативная группа.-0-

Фото Геннадия Жинкова