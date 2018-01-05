Картина художника Парижской школы живописи Осипа Любича передана в коллекцию НХМ

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Картина художника Парижской школы живописи, уроженца Гродно Осипа Любича передана сегодня в коллекцию Национального художественного музея Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Живописное произведение Осипа Любича "Маленький букет цветов" (масло на картоне) находилось в частной галерее в городе Берне. Картину приобрело посольство Беларуси в Швейцарии благодаря финансовой поддержке почетного консула Беларуси в Цюрихе Атанасиоса Акратоса.
Осип Любич родился в Гродно в 1896 году. В 1915-м он переехал из прифронтовой зоны в Одессу. Здесь поступил в художественное училище, где в течение четырех лет осваивал классическую русскую живопись и творчество художников-передвижников. Художник жил и работал в Берлине и Париже. Осип Любич умер 27 ноября 1990 года во французской столице, похоронен на кладбище Монпарнас.
Живопись Осипа Любича хранится в музеях Великобритании, Израиля, США, Франции, Швейцарии. Крупнейшее собрание гравюр находится в Национальной библиотеке Парижа. Произведения Осипа Любича есть в корпоративной коллекции Белгазпромбанка.
Приобретение картины "Маленький букет цветов" стало одним из результатов работы, которая проводится Беларусью для возвращения культурных ценностей, находящихся за рубежом.
Обязательный возврат историко-культурных ценностей продекларирован в Кодексе о культуре. Как сообщалось, предлагается дополнить его статьей о механизме возврата в страну историко-культурных ценностей, вывезенных за ее пределы. Проработкой вопроса занимается инициативная группа.-0-
Фото Геннадия Жинкова
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