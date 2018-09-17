Киевский театр кукол получил Гран-при "Белой вежи"

17 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Спектакль Киевского академического театра кукол "Как погиб Гуска" получил Гран-при XXIII Международного театрального фестиваля "Белая вежа". Итоги форума были озвучены на церемонии закрытия, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Трагикомедия по пьесе украинского классика Миколы Кулиша получила большинство голосов членов экспертного совета. В центре повествования - тема маленького человека в водовороте исторических событий. "Там сошлось все: сценография, оформление, выбор темы, ее решение, совмещение разных манер игры, богатая символика, очень точное попадание каждого актера в образ", - пояснила решение экспертного совета театральный критик Надежда Бунцевич.

Лауреатом фестиваля в номинации "Лучший спектакль театра драмы" стал Национальный академический театр имени Янки Купалы за спектакль "Ревизор".

Лучшим спектаклем театра кукол критики признали "Пансион "Belvedere" Белорусского государственного театра кукол. За эту постановку, а также за спектакль "Мой папа - птиц" Брестского театра кукол Татьяна Нерсисян названа лучшим художником "Белой вежи-2018". "Для меня была полная неожиданность увидеть минский театр кукол. Как мне показалось, это был лучший спектакль фестиваля, ради него стоит приезжать в Минск, в Беларусь и сюда, в Брест. Это постановка с удивительными актерами, масками, художником. Я просто влюбилась в этот спектакль", - поделилась впечатлением театральный критик из Москвы Екатерина Тимонина.

Еще одна кукольная постановка - "Игра времени", сыгранная испанцем Давидом Зуазолой, отмечена дипломом "Лучший моноспектакль".

Автор либретто и постановщик танцев в спектакле "Казанова. Генриетта. Венеция" Даугавпилсского театра (Латвия) Ирина Савельева названа лучшим хореографом.

Номинации "Лучший актер" и "Лучшая актриса" экспертный совет решил никому не присуждать.

XXIII Международный театральный фестиваль "Белая вежа" проходил с 11 по 16 сентября. Зрителям было представлено 28 спектаклей от 25 театральных коллективов из 10 стран.-0-