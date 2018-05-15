Книга Чингиза Айтматова на белорусском языке презентована в Минске

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книга Чингиза Айтматова "Бураны паўстанак. І вякуе дзень даўжэй за век" на белорусском языке презентована в Минске, передает корреспондент БЕЛТА с презентации в Доме дружбы.

Как отметил министр информации Беларуси Александр Карлюкевич, культура и книга всегда являются мостом, который связывает страны и народы. "Наверное, более 30 лет назад, когда Михась Стрельцов работал над переводом этого романа на белорусский язык, люди не думали о том, что издание книги будет повторяться. Наверное, и живучесть самого романа, и живучесть перевода, осуществленная белорусским поэтом и прозаиком, все это сообща и способствует тому, что произведение Чингиза Айтматова вновь пришло сегодня к читателю на белорусском языке", - сказал он.

По словам министра, Чингиз Айтматов - из тех писателей, которых давно и сразу, с первых его повестей, книг заметили белорусские переводчики. Первые переводы на белорусском языке появились в 60-е - начале 70-х годов прошлого века. "Это свидетельствует о близости наших культур, о близости наших национальных литератур", - подчеркнул руководитель ведомства. "Хотелось бы, чтобы солнце Чингиза Айтматова, которое распространилось на 150 языков народов мира, солнце его прозы, солнце его убеждений, солнце его исторической памяти и уважения традиций предыдущих поколений распространялось на нашу каждодневную жизнь, чтобы это отражалось в воспитании детей, чествовании традиций разных народов", - добавил Александр Карлюкевич.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Беларуси Кубанычбек Омуралиев отметил, что нынешнее издание романа особенно отрадно, поскольку приурочено к 90-летию со дня рождения Чингиза Айтматова и к 25-летию установления дипломатических отношений между Беларусью и Кыргызстаном. Дипломат процитировал высказывания известного мыслителя и писателя, отметив их актуальность. "Чингиз Айтматов выражал свое мнение и о сегодняшнем, и о будущем. Он привнес в литературу совершенно новое мышление, обосновал высочайшие духовные ценности как основу сущности человека. Свидетельством его мастерства стало произведение "Буранный полустанок. И дольше века длится день", - сказал Кубанычбек Омуралиев.

Книга Чингиза Айтматова на белорусском языке была презентована на 47-й Лондонской книжной ярмарке. Один экземпляр был передан в Белорусскую библиотеку имени Франциска Скорины в Лондоне, еще один - в Академию имени Чингиза Айтматова в Лондоне.

Издание вышло в 2018 году по инициативе Посольства Кыргызской Республики в Республике Беларусь и по заказу Министерства информации Беларуси в издательстве "Народная асвета".-0-