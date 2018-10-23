Книга о Тростенце станет напоминанием о страшных страницах истории ВОВ - директор издательства

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книга "Тростенец. Трагедия народов Европы" станет напоминанием молодому поколению о жутких страницах истории Великой Отечественной войны, сообщил журналистам директор издательства "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки" Владимир Андриевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Научно-популярное издание "Тростенец. Трагедия народов Европы" рассказывает о деревнях Малый и Большой Тростенец и их окрестностях начиная с XVI века и по сегодняшний день, изложен подробный рассказ о трагедии массового уничтожения нацистами ни в чем не повинных людей в годы Великой Отечественной войны. "Эта книга должна стать напоминанием молодому поколению о жутких страницах военной истории. Мы должны помнить об этой трагедии, чтобы она больше никогда не повторилась. К 75-летию освобождения Беларуси мы задумали выпустить целую серию книг о местах скорби и исторической памяти страны, чтобы не только напомнить, но и сказать правду о страшных местах, которые были и есть на карте Беларуси. После выхода первой книги этой серии "Хатынь. Трагедия белорусского народа" мы почувствовали, что в обществе есть потребность говорить об этих событиях. В своем издании мы также показали, что сейчас происходит на территории Тростенца через иллюстрации и тексты. И, забегая вперед, скажу, что рабочее название всей серии - "Беларусь: трагедия и правда". В нее войдет 5-6 книг", - отметил Владимир Андриевич.

Сборник проиллюстрирован архивными фотографиями и редкими документами не только военных лет, но и довоенной жизни населения деревень Малый и Большой Тростенец. Их помогли отыскать сотрудники Национального исторического архива, Национального архива Беларуси, Государственного архива Минской области и Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны.

"Мы с особенным трепетом работали над книгой. Издание знаковое и уникальное. Его автор Наталья Яцкевич собрала основной материал, а я как соавтор подготовил его и выпустил максимально доступным для широкого круга читателей. Архивисты помогли нам дополнить историю деревень Малого и Большого Тростенца, в том числе они нашли список жителей деревни Малый Тростенец, ставших жертвами оккупации. Представьте, людей убивали целыми семьями, причем каждый третий - ребенок", - рассказал ведущий научный редактор редакции исторических наук издательства "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки" Михаил Никитин.

Тростенец - одно из 8 крупнейших в Европе мест массового уничтожения людей. Жертвами стали 206,5 тыс. мирных жителей Беларуси, России, Германии, Австрии, Чехии, других стран, а также военнопленных. Памятником им стал величественный мемориальный комплекс "Тростенец", две очереди которого были торжественно открыты в 2015 и 2018 годах.-0-

Фото Геннадия Жинкова