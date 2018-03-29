Книга одного стихотворения Купалы "А хто там iдзе?" на 100 языках вышла в Минске

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книга одного стихотворения Янки Купалы "А хто там iдзе?" на 100 языках мира вышла в Минске. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА директор издательства "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки" Владимир Андриевич.

"Объединив писателей, переводчиков и просто влюбленных в белорусскую поэзию людей с разных континентов общей идеей - донести до своих соотечественников созвучность мыслей белорусов, книга действительно может считаться интернациональной", - считает Владимир Андриевич.

Директор издательства отметил, что именно Янка Купала в свое время настойчиво расширял национальное самосознание своим словом, стремился определить духовные ориентиры белорусов. "Беларусь сегодня - суверенное государство, конечно, стихотворение Янки Купалы "А хто там iдзе?" звучит и воспринимается иначе. Как и другие произведения белорусского песняра, оно трогает своей суровой правдой, выразительной гуманистической направленностью, художественной гармонией", - сказал собеседник.

Один из составителей книги доктор филологических наук, профессор, почетный председатель Международного фонда Янки Купалы Вячеслав Рагойша подчеркнул, что стихотворение Янки Купалы "А хто там iдзе?" сразу после публикации начало переводиться на разные языки. В числе первых к нему обратились украинцы, литовцы, русские, чехи, поляки. "К началу 1970-х годов насчитывалась уже около двух десятков языков, на которых звучало стихотворение белорусского поэта. Были также переводы на английский, армянский, грузинский, казахский, китайский, таджикский, французский, эстонский. Позже присоединились мастера перевода на другие языки: азербайджанский, арабский, болгарский, греческий, испанский, итальянский, корейский, норвежский, немецкий, португальский, румынский, турецкий, хинди, японский и ряд других", - добавил Вячеслав Рагойша.

В издании, которое вышло в "Белорусской энциклопедии", вместе с оригиналом стихотворение Купалы представлено на 100 языках. Появились переводы на албанский, баскский, иврит, курдский, ненецкий, персидский, словацкий, шведский языки. Стихотворение "А хто там iдзе?" переведено и на многие языки малых народов мира.

Открывает книгу факсимиле стихотворения "А хто там iдзе?", которое находится в Государственном литературном музее Янки Купалы.

В антологии одного стихотворения "Янка Купала. "А хто там iдзе?" на языках мира" размещены десятки картин белорусских художников, которые обращались к жизни и творчеству народного песняра. В частности, издание представит работы Василия Шаранговича, Александра Волкова, Михаила Савицкого, Ивана Ахремчика.-0-