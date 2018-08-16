16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книги переводов китайской поэзии на белорусский язык передадут Центру культуры Беларуси в Пекине, сообщили БЕЛТА в Министерстве информации.

Это издания, в которых собраны произведения китайских поэтов, впервые переведенные на белорусский язык, в частности речь идет о книгах серии "Светлыя знакі: паэты Кітая" и антологии китайской поэзии ХХ века "Пялесткі лотаса і хрызантэмы".

Одна из самых последних книг "Подых усходняга схілу" в серии "Светлыя знакі: паэты Кітая" выпущена издательством "Мастацкая літаратура". В сборник включены стихи знаменитого китайского поэта Су Ши, чьи произведения впервые вышли отдельной книгой в Беларуси. Презентация этого издания пройдет на 25-й международной книжной выставке Bеіjіng ІntеrnаtіоnаlBооkFаіr (BІBF 2018), которая пройдет в Пекине с 22 по 26 августа.

Кроме того, Центру культуры Беларуси в Пекине будет передана библиотека современной белорусской литературы.

Передача белорусских изданий состоится во время поездки белорусской делегации в Китай для участия в выставке Bеіjіng ІntеrnаtіоnаlBооkFаіr. Возглавит делегацию заместитель министра информации Игорь Бузовский, в составе делегации руководители издательств "Мастацкая літаратура", "Народная асвета", "Пачатковая школа", ОАО "Белкнига".-0-