16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книги переводов китайской поэзии на белорусский язык передадут Центру культуры Беларуси в Пекине, сообщили БЕЛТА в Министерстве информации.
Это издания, в которых собраны произведения китайских поэтов, впервые переведенные на белорусский язык, в частности речь идет о книгах серии "Светлыя знакі: паэты Кітая" и антологии китайской поэзии ХХ века "Пялесткі лотаса і хрызантэмы".
Одна из самых последних книг "Подых усходняга схілу" в серии "Светлыя знакі: паэты Кітая" выпущена издательством "Мастацкая літаратура". В сборник включены стихи знаменитого китайского поэта Су Ши, чьи произведения впервые вышли отдельной книгой в Беларуси. Презентация этого издания пройдет на 25-й международной книжной выставке Bеіjіng ІntеrnаtіоnаlBооkFаіr (BІBF 2018), которая пройдет в Пекине с 22 по 26 августа.
Кроме того, Центру культуры Беларуси в Пекине будет передана библиотека современной белорусской литературы.
Передача белорусских изданий состоится во время поездки белорусской делегации в Китай для участия в выставке Bеіjіng ІntеrnаtіоnаlBооkFаіr. Возглавит делегацию заместитель министра информации Игорь Бузовский, в составе делегации руководители издательств "Мастацкая літаратура", "Народная асвета", "Пачатковая школа", ОАО "Белкнига".-0-
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