"Книжное наследие Франциска Скорины" передано в дар Академической библиотеке Латвийского университета

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полный комплект факсимильного издания "Книжное наследие Франциска Скорины" передан в дар Академической библиотеке Латвийского университета. Как сообщили БЕЛТА в Национальной библиотеке Беларуси, проект презентовал заместитель директора по научной работе и издательской деятельности НББ Алесь Суша.

На торжественном вечере в Академической библиотеке Латвийского университета представители посольства Республики Беларусь в Латвийской Республике, белорусских общественных организаций, учреждений культуры и науки Латвии, гости из Беларуси обсудили достижения и перспективы сотрудничества.

В Академической библиотеке Латвийского университета, которая основана еще в 1524 году и является самой древней библиотекой Латвии, хранятся уникальные книжные собрания, в том числе некоторые знаковые памятники белорусского происхождения. Участники мероприятия договорились об организации совместных встреч, проведении презентаций, выставок, научных форумов и дискуссий по актуальным вопросам книжной культуры Беларуси и Латвии.

Международный научный и издательский проект по восстановлению книжного наследия первопечатника Франциска Скорины, реализованный НББ и Банком БелВЭБ, завершился в 2017 году и стал кульминацией юбилейных мероприятий, посвященных 500-летию белорусского книгопечатания, в Беларуси и за рубежом. Проект - катализатор ряда инициатив, которые в ближайшие годы будут популяризировать национальное книжное наследие как в стране, так и за рубежом.-0-