Коласовский театр покажет новую версию детектива "Восемь любящих женщин"

25 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Национальном академическом драматическом театре имени Якуба Коласа в Витебске 28 июня состоится премьера новой версии детектива "Восемь любящих женщин", сообщили БЕЛТА в театре.

Зрителей приглашают понаблюдать за жизнью в отрезанной от внешнего мира усадьбе. "Восемь женщин готовятся встретить Рождество - жена, сестра, золовка, теща, две дочери и две служанки. Отношения между ними очень запутанные: зависть, ревность, старые обиды - всего намешано. Но кто же из этих любящих женщин убил бедного папу и, главное, зачем? На эти и другие вопросы зрители будут искать ответы вместе с актерами", - пояснили в театре.

Над спектаклем работает художественно-постановочная группа Белорусского республиканского театра юного зрителя. Режиссером-постановщикам является художественный руководитель Владимир Савицкий, художником-постановщиком - Лариса Рулева, музыкальное оформление Павла Захаренко.

Классическую детективную историю разыграют витебские актеры. В главных ролях заняты заслуженные артистки Беларуси Галина Букатина, Татьяна Лихачева, Тамара Скворцова, артисты Анна Дубченко, Светлана Жуковская, Анастасия Ревченко, Светлана Суходолова и Ирина Тишкевич. Хореография Дианы Юрченко, перевел пьесу на белорусский язык Петр Ламан.

Произведение известного французского драматурга Робера Тома "Восемь любящих женщин" очень популярно. Созданное в 1961 году, оно будет дважды экранизировано, причем в первой киноверсии снимались такие звезды, как Катрин Денев, Изабель Юппер, Фанни Ардан. Режиссером был знаменитый Франсуа Озон. Эта пьеса уже ставилась на коласовской сцене в 1977 году. Спектакль назывался "Восемь женщин влюбленных".-0-